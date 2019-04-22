В Узбекистане повысили минимальный возраст женщин для вступления в брак

22 апреля 2019 22:14 (UTC+04:00)

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в соответствии с которым в Узбекистане минимальный возраст женщин для вступления в брак повышается до 18 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила пресс-служба Минюста республики.

"В соответствии с постановлением президента о гарантии прав ребенка, с 1 сентября в Узбекистане с 17 до 18 лет повышается минимальный возраст вступающих в брак женщин", - говорится в сообщении.

Согласно статьи 15 Семейного кодекса республики мужчины в Узбекистане могли вступать в брак с 18, а женщины - с 17 лет.

Президент своим постановлением уравнял брачный возраст мужчин и женщин.

Изменения призваны создать условия для осуществления непрерывной системы образования, а также укрепления здоровья матерей и детей.

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