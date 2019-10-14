Чавушоглу: Участие Узбекистана в Тюркском совете еще больше усилит эту организацию

14 октября 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Участие Узбекистана в Тюркском совете еще больше усилит эту организацию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах седьмого заседания Совета глав МИД Тюркского совета, проводимого в Баку.

«Узбекистан является одной из важных стран тюркского мира. Членство Узбекистана в Тюркском совете - это исторический шаг. Это еще больше усилит организацию. Турция очень рада этому», - сказал он.

Напомним, до сентября текущего года участниками Тюркского совета являлись Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция. В середине сентября 2019 года Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского совета, став его участником.

(Автор: Ляман Зейналова)

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