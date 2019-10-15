Президенты Узбекистана и Турции обсудили в Баку совместные инвестпроекты стран

15 октября 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 15 октября состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Президенты прибыли в столицу Азербайджана для участия в 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который проходит 14-15 октября.

Тепло поприветствовав друг друга, главы государств особо отметили укрепляющиеся узбекско-турецкие отношения дружбы, многопланового сотрудничества и стратегического партнерства.

Президент Турции искренне поздравил узбекскую сторону в связи с вступлением страны в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, отметив важность этого решения для развития двусторонних связей и регионального взаимодействия.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы продолжения конструктивного политического диалога, расширения практического взаимодействия в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма и других направлениях. Была подчеркнута важность поддержки совместных инвестиционных проектов с участием ведущих компаний двух стран.

Президенты Узбекистана и Турции обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального сотрудничества, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Отметим, что третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета на встрече в Баку.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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