В Узбекистане пройдут очередные выборы в парламент

Очередные выборы в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана пройдут в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гражданам республики предстоит выбрать 150 депутатов из 750 кандидатов, которых выдвинули пять зарегистрированных политических объединений: Либерально-демократическая партия ("УзЛиДеП"), Народно-демократическая партия (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальной возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, принятым в середине текущего года по инициативе президента Шавката Мирзиёева, голосование начнется в 08:00 по местному времени и завершится в 20:00. Граждане республики смогут проголосовать на 10260 избирательных участках, 55 из них будут открыты при диппредставительствах республики почти в 30 странах мира.

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