МИД Узбекистана сообщил о переносе даты визита американской делегации во главе с Помпео

Визит американской делегации во главе с госсекретарем США Майклом Помпео в Ташкент, намеченный на 5-6 января, переносится на более поздний срок. Об этом сообщается в среду на официальной странице МИД Узбекистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По взаимной договоренности намеченные на 5-6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с Государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в городе Ташкенте в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1") переносятся на более поздние сроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретные даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News не исключил, что из-за акции у американского посольства в Багдаде он может отложить запланированные на начало января поездки на Украину, в ряд государств Центральной Азии и на Кипр.

Формат "С5+1" представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.