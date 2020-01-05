В Узбекистане началось повторное голосование на выборах в нижнюю палату парламента

Повторное голосование на прошедших 22 декабря минувшего года выборах в Законодательную (нижнюю) палату Олий мажлиса (парламента) Узбекистана началось в воскресенье в 25 избирательных округах. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель международного пресс-центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Жалолиддин Усманов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Две недели назад граждане Узбекистана выбрали 125 из 150 депутатов нижней палаты парламента, согласно статье 59 Избирательного кодекса республики, повторное голосование проводится в 22 избирательных округах, где ни один из выдвинутых кандидатов не получил необходимого большинства голосов, а также в трех округах, где при определении итогов голосования была допущена арифметическая ошибка", - сказал руководитель пресс-центра.

В нынешних парламентских выборах принимают участие все пять зарегистрированные в республике политические партии, в том числе Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Экологическая партия, которые в ходе прошедшего 22 декабря голосования получили соответственно 42, 34, 20, 18, и 11 депутатских мандатов.

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