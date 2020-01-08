БАКУ/Trend/ - Граждан Узбекистана не было на борту разбившегося в Тегеране самолета, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

"Посольство Узбекистана в Тегеране сообщило, что по предварительным данным в списке жертв произошедшей 8 января 2020 года в Иране авиакатастрофы самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" граждане Узбекистана не числятся", – сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, что сегодня утром в Иране потерпел крушение пассажирский самолет Boeing-737 украинских авиалиний. Иранская сторона подтвердила гибель 147 граждан Ирана и 32 граждан других стран.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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