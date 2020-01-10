Узбекистан стал председателем Экономико-экологического комитета ОБСЕ

10 января 2020 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Узбекистан назначен председателем Экономико-экологического комитета Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Узбекистана.

С 2017 по 2019 годы комитет возглавлял Казахстан.

Главой комитета стал постоянный представитель Узбекистана при ОБСЕ посол Шерзод Асадов.

Решение было принято в рамках специального заседания Постоянного Совета организации, в ходе которого действующий председатель ОБСЕ, Премьер-министр Албании Эди Рама представил приоритетные направления председательства в 2020 году.

Экономико-экологический комитет курирует широкий круг вопросов сотрудничества и безопасности в экономической и экологической сферах на пространстве ОБСЕ, включая проблематику противодействия коррупции, энергетическую и продовольственную безопасность, транспорт и логистику, миграцию, развитие информационно-коммуникационных и «зеленых» технологий.

Как отмечалось, председательство Узбекистана в Экономико-экологическом комитете Постоянного совета ОБСЕ является свидетельством признания международным сообществом осуществляемых под руководством президента Шавката Мирзиёева широкого спектра социально-экономических реформ и предпринимаемых мер по улучшению экологической обстановки в зоне Приаралья, укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию транспортной взаимосвязанности и расширению транзитного потенциала региона.

Председательство в Экономико-экологическом комитете в 2020 года позволит активно продвигать региональные и международные инициативы Узбекистана, созвучные целям и принципам ОБСЕ и будет способствовать углублению взаимодействия с организацией в плане поддержки повестки реформ в нашей стране.

Председателем Комитета по вопросам безопасности назначен постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, а главой Комитета по правам человека — постпред Чехии при организации Иво Шрамек.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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