В Узбекистане создадут "индекс плова" по аналогии с "индексом Бигмака"

"Индекс плова" будет разработан в Узбекистане по аналогии с "индексом Бигмака", который является неофициальным показателем определения паритета покупательской способности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в субботу пресс-служба Госкомитета по статистике республики.

"В большинстве европейских государств "индекс Бигмака" и "индекс оливье" в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Между тем наиболее ... популярным для нашей республики будет формирование данных "индекс плова", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Госкомстат составил перечень ингредиентов для приготовления одного килограмма плова на крупных предприятиях общественного питания, расположенных во всех областных центрах страны, а также информацию об их стоимости.

По данным комитета, для определения "индекса плова" будет зарегистрирована средняя стоимость одной порции плова минимум в трех предприятиях общепита в регионах, а после рассчитана стоимость 1 килограмма готового плова с учетом всех затрат. "Кроме того, будет вестись учет изменений стоимости затрат для приготовления 1 килограмма плова за определенный период времени", - добавили в Госкомстате.

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