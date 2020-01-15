В Узбекистане появится онлайн-карта состояния окружающей среды

15 января 2020 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане планируют создать общедоступную онлайн-карту экологических загрязнений, на которой будет демонстрироваться состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомэкологии Узбекистана.

До недавнего времени мониторинг по разным направлениям вели Госкомэкологии, Узгидромет, Госкомгеологии, министерство водного хозяйства и здравоохранения. Теперь к ним присоединился Госкомлес. Также свои сведения предоставляют действующие предприятия.

По данным Госкомэкологии, первым этапом в ходе создания карты станет организация системы постов автоматического замера загрязнения атмосферного воздуха по всей стране и включение мониторинга мельчайших взвешенных твердых частиц. Также будет внедрена и современная информационная система сбора данных результатов мониторинга от причастных ведомств и хозяйствующих субъектов.

Кроме того, намечено обновление материально-технической базы профильной службы Госкомэкологии. Уже в феврале здесь появятся две мобильные лаборатории стоимостью около 750 тысяч долларов, которые помогут проводить автоматические замеры и анализы атмосферного воздуха. В целом в этом году комитет из внебюджетных источников направит 627,1 тысячи долларов на обеспечение оборудованием 15 аналитических лабораторий в регионах.

Особое внимание будет уделяться мониторингу выбросов предприятий цементной промышленности, входящих в число субъектов, оказывающих наибольшее негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Основное загрязняющее вещество – пыль, в том числе мелкодисперсная.

Осенью 2019 года Госкомэкологии совместно с территориальными подразделениями министерства здравоохранения и Узгидромета провело забор проб атмосферного воздуха у 13 профильных предприятий. В пяти случаях анализ показал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по пыли: каракалпакские предприятия СП "Titan cement" (превышение в 1,06-4,6 раза) и СП "Karakalpak cement" (в 6,06 раза), ферганские "Turon eco cement group" (в 1,68-1,8 раза), "Yaypangips" (в 1,7-1,86 раза) и СП "Fergana сement" (в 1,16-1,36 раза).

По итогам изучения воздействия этих хозяйствующих субъектов на окружающую среду Госкомэкологии разработал проект постановления Кабинета министров "Об усилении экологического контроля над деятельностью предприятий по производству цемента".

В случае утверждения документ обяжет все действующие в Узбекистане предприятия по производству цемента до 1 января 2022 года установить автоматические станции по отбору и анализу проб на источниках загрязнения атмосферного воздуха, а также стационарные пункты наблюдения (посты) на прилегающих к ним территориях за счет собственных средств. Также предложено в этом году обязательное включение всех этих производств в перечень хозяйствующих субъектов, подлежащих мониторингу источников загрязнения.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов

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