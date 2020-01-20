Началось первое заседание Законодательной палаты Парламента Узбекистана

БАКУ/Trend/ - В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Парламента Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В нем принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Заседание открыл председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаламов. Избраны Временный секретариат первого заседания, Счетная комиссия и Временная группа по контролю за использованием электронной системы подсчета голосов, утверждена повестка дня.

В соответствии с Регламентом Законодательной палаты Парламента образован Совет представителей политических партий для избрания Спикера нижней палаты. По предложению совета депутаты путем тайного голосования избрали Спикером Законодательной палаты Нурдинжона Исмаилова.

«Вас избрали депутатами в исторически важное время. Вы должны быть достойны этого каждый день, каждую минуту, принимать законы для народа и вносить вклад в благополучие населения», - сказал Президент.

Президент Узбекистана также отметил глубокие знания и опыт Спикера, пожелал успехов его деятельности.

Сообщается что, депутаты избрали на вновь учрежденную должность первого заместителя Спикера Законодательной палаты депутата Акмаля Саидова, на должности заместителей Спикера – руководителя фракции Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Актама Хаитова, руководителя фракции Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишера Кадырова, руководителя фракции Социал-демократической партии «Адолат» Узбекистана Наримона Умарова, руководителя фракции Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова и руководителя фракции Экологической партии Узбекистана Бория Алиханова.

(Автор: Сейфаддини Илькин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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