Правительство Узбекистана ушло в отставку

Правительство Узбекистана сложило свои полномочия перед новым Олий Мажлисом (нижняя палата парламента). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что члены кабинета министров сложили полномочия в соответствии со статьей 98 Конституции Республики Узбекистан.

При этом правительство продолжает работу до формирования нового состава кабинета министров в соответствии с решением президента Узбекистана.

Кандидатуру нового премьер-министра рассмотрят в ходе совместного заседания обеих палат парламента, которое пройдет 21 января.

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