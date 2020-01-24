Рейтинг Global Firepower оценил ВС Узбекистана

24 января 2020 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан занял 48 место из 137 стран (индекс мощи: 0,7365) в рейтинге "Global Firepower " в 2019 году, сообщает Trend со ссылкой на сайт рейтинга.

В 2018 году Узбекистан занял по этому показателю 39-е, в 2017 году - 30-е место.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как людские ресурсы, военно-воздушные силы, сухопутные силы, военно-морской флот, материально-техническое снабжение, финансы.

Основные моменты доклада по Узбекистану:

- 15 912 566 человек трудоспособного населения;

- 13 366 555 человек, которые "пригодны к службе";

- общая численность военнослужащих - 50 000 человек;

- Узбекистан занимает 52-е место из 137 по "общей численности самолетов" (179);

- по общему количеству имеющихся истребителей Узбекистан занимает 31-е место из 137 (69);

- по общему количеству имеющихся штурмовых самолетов Узбекистан занимает 29-е место из 137 (89);

- по показателю "общее количество вертолетов" Узбекистан занимает 48-е место из 137, а по показателю "общее количество боевых вертолетов" - 22-е место из 137 (25);

- по показателю "самоходная артиллерия" Узбекистан занимает 31-е место (137).

Важное место занимают показатели размера внешнего долга, валютных резервов страны и ее покупательной способности.

Три первые позиции в рейтинге занимают США, Россия и Китай.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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