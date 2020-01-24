Президент Узбекистана сделал заявление по поводу вступления в Евразийский экономический союз

24 января 2020 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе своего выступления на совместном заседании Законодательной палаты и Парламентского Сената, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал заявление по поводу вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз, сообщает Trend со ссылкой узбекские СМИ.

"Сегодня 80 процентов наших внешнеторговых грузов перевозятся транзитом через Россию, Казахстан и Кыргызстан. При этом 50 процентов экспорта готовой продукции, а по некоторым позициям – свыше 80 процентов, приходится на долю этих стран. В настоящее время изучается вопрос налаживания взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом" – сказал глава государства.

"Безусловно, в этом серьезном вопросе мы будем исходить прежде всего из интересов нашего народа, опираться на его волю. Поэтому наши депутаты и сенаторы, являющиеся представителями народа, должны всесторонне обсудить данный вопрос в палатах парламента и с полной ответственностью высказать свою обоснованную позицию", – подчеркнул президент.

Кабинету Министров необходимо завершить анализ и комплексную оценку данного вопроса и по итогам представить соответствующие заключения и предложения палатам Парламента.

Наряду с этим, отметил Мирзиёев, Узбекистан продолжит диалог с Всемирной торговой организацией и работу по заключению с Европейским Союзом нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

"Будем также развивать свое участие в других международных и региональных экономических организациях", – сказал он.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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