Государственный секретарь США посетит Ташкент

27 января 2020 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный секретарь США Майкл Помпео посетит с визитом Ташкент 2−3 февраля, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Визит состоится в рамках турне госсекретаря в Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

В Ташкенте Майкл Помпео встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Он также примет участие в министерской встрече формата «Центральная Азия — США» («С5+1»). На ней будут присутствовать главы МИД Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Майкл Помпео подтвердит поддержку Соединенными Штатами стран региона в соответствии с новой стратегией США по Центральной Азии, говорится в сообщении.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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