Узбекистан принимает превентивные меры против коронавируса

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал распоряжение «О создании республиканской специальной комиссии для подготовки программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территории Республики Узбекистан», сообщает Trend в понедельник со ссылкой на узбекистанские СМИ.

В Кабинете министров состоялось заседание чрезвычайной комиссии в связи с угрозой коронавируса.

В сообщении говорится, что только 31 января в Узбекистан въехало более 28 тысяч человек.

Вчера в Ташкентском Международном аэропорту имени И.Каримова приземлились 38 самолетов из-за рубежа, 4194 человека были проверены аппаратурой термометрии на санитарно-карантинных пунктах, 84 из них - студенты, обучающиеся в Китае.

«Среди граждан, прошедших термометрию, была установлена повышенная температура тела у одного гражданина, который прибыл из России. При эпидемиологическом обследовании, проведенном врачами, было установлено, что гражданин с повышенной температурой тела с подозрением на коронавирусную инфекцию не был в контакте с лицами с этим заболеванием», - говорится в сообщении агентства.

953 человека, прибывшие в страну на пяти поездах, были проверены на шести СКП (стационар кратковременного пребывания) центральной санитарно-эпидемиологической станции АО «Узбекистон темир йуллари», и лиц с повышенной температурой тела среди них выявлено не было.

Образцы, взятые у 21 человека, были переданы в вирусологическую лабораторию для исследования на коронавирус. По итогам исследований, коронавирус выявлен не был.

По состоянию на первое февраля, среди граждан Узбекистана не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Отмечено, что штаб, который был создан в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия, работает круглосуточно. Сотрудники Агентства предоставляют посредством телефонов доверия студентам, приезжающим из Китая, а также обучающимся там, их родителям, предпринимателям и другим лицам соответствующие разъяснения и рекомендации по вопросам профилактики заболеваемости коронавирусом. Во всех регионах организованы по три бригады оперативного действия, состоящие из реаниматологов, инфекционистов, эпидемиологов, говорится в ежедневной сводке ведомства.

По данным посольства Узбекистана в Пекине, на 1 февраля в Ухане находился 81 соотечественник.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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