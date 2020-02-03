Помпео назвал США настоящим партнером и другом Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и государственный секретарь США Майкл Помпео в понедельник провели переговоры за закрытыми дверями перед министерской встречей в формате «Центральная Азия – США» («С5+1») в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на Госдепартамент США.

"Наши страны имеют прекрасные, стремительно развивающиеся отношения, во многом благодаря руководству президента Мирзиёева», отметил Майкл Помпео. «Знаю, что президент Трамп с удовольствием принял его в Белом доме еще в 2018 году. Этот визит положил начало новой эре стратегического партнерства между США и Узбекистаном".

"После наших переговоров с господином Камиловым я уверен, что наши связи будут расти», – сказал госсекретарь США. «Новая политика Узбекистана уже начала генерировать новые иностранные инвестиции и рабочие места. Мы обсудили улучшение бизнес климата в стране, верховенство закона, обеспечение равных экономических возможностей для всех граждан Узбекистана. Мы хотим, чтобы поток частных инвестиций между странами рос. Это самый верный шаг для процветания".

Он отметил вклад, который вносит США для поддержки реформ в Узбекистане. По словам Помпео, в 2019 году Соединенные Штаты выделили около 100 миллионов долларов для поддержки верховенства закона, образования и малого бизнеса.

Ожидается, что в скором времени Минфин США выделит техническую помощь для финансового сектора.

"Я рад объявить сегодня, что мы ожидаем одобрения на выделение одного миллиона долларов в качестве технической помощи для развития рынка капитала в Узбекистане. Это станет дополнительной помощью для поддержки реформ в финансовом секторе. Мы делаем это потому, что США настоящий друг Узбекистана", – заявил Майкл Помпео.

Узбекистан также получит миллион долларов для развития «более тесных транспортных связей» с Афганистаном, что «позволит поддержать мир и процветание не только в Узбекистане и Центральной Азии, но и за ее пределами».

"Узбекистан заслуживает похвалы за прогресс, достигнутый в области прав человека. Он расширяет пространство для гражданского общества, решая вопросы принудительного труда, ослабляя ограничения на деятельность средств массовой информации", – добавил Помпео.

Так же, по словам Помпео, США поддерживает прогресс Узбекистана в области свободы вероисповедания – включая государственную регистрацию нескольких церквей религиозных меньшинств.

"Там, где свобода вероисповедания защищена - процветают мир и благополучие", – отметил Помпео.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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