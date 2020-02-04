Представлены основные положения концепции председательства Узбекистана в СНГ

БАКУ/Trend/ - Председательство Узбекистана в Содружестве Независимых Государств (СНГ) будет осуществляться в соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ, сообщает Trend со ссылкой на Исполком СНГ.

Напомним, что с первого января 2020 года председательство в СНГ перешло к Узбекистану.

В соответствии с концепцией председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году, Узбекистан будет одновременно председательствовать в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств-участников при уставных и других органах Содружества, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Председательство Узбекистана будет исходить из принципа преемственности в соответствии с основополагающими документами СНГ и будет направлено в первую очередь на расширение и укрепление партнерского взаимодействия государств-участников на основе равноправия, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов в целях обеспечения поступательной динамики развития, повышения благосостояния и качества жизни народов государств-участников, отмечается в Концепции.

Концепция председательства Узбекистана охватывает практически все основные направления сотрудничества государств – участников СНГ, прежде всего, в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также в вопросах укрепления безопасности. Кроме того, программа председательства предусматривает совместную реализацию проектов по внедрению цифровых технологий в отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также в финансовом секторе и расширении доступа к электронным услугам. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы над фашизмом.

В рамках председательства запланировано 69 мероприятий различного уровня и формата, 39 из которых пройдут в Ташкенте. В их числе – заседания Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета, Межпарламентской Ассамблеи, Форум научной и творческой интеллигенции, Экономический форум и Форум регионов СНГ.

В период председательства Узбекистана планируется подготовка и принятие более 10 концептуальных документов, направленных на дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия.

Так же в Концепции отмечено, что будет организована работа по подготовке трех Стратегий на 2021-2030 годы – по развитию молодежного сотрудничества, туризма, а также физической культуры и спорта. Это предусматривает проведение ежегодных туристических ярмарок и дней культуры стран СНГ, поочередно в каждом государстве-участнике, организацию регулярных встреч творческой молодежи Содружества, посвящая каждое из мероприятий конкретной тематике, а также создание виртуального музея культурного наследия государств СНГ и многое другое.

Узбекская сторона примет активное участие в дальнейшей реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».

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