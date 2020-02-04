Во Франции обсудили инновационные решения экологических проблем Узбекистана

4 февраля 2020 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посольство Узбекистана во Франции приняло участие в саммите «ChangeNOW 2020», который состоялся в выставочном центре «Grand Palais» в Париже, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

В рамках сессии по биоразнообразию и устойчивому развитию дипмиссия Узбекистана представила информацию об усилиях страны, направленных на смягчение последствий высыхания Аральского моря, восстановление и социально-экономическое развитие регионов Приаралья, а также улучшение условий и качества жизни местного населения.

Особо отмечены инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по созданию мультипартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой ООН, Международного инновационного центра Приаралья, а также объявлению данного региона зоной экологических инноваций и технологий.

Выступая на мероприятии, президент Большого Парижского альянса устойчивых инвестиций Никола Бушу поделился с аудиторией, что дважды посещал Узбекистан, в том числе для участия в Международной конференции высокого уровня, организованной под эгидой ООН «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий», состоявшейся в Нукусе в октябре 2019 года.

«По приглашению узбекской стороны я посетил город Муйнак, где стал очевидцем посадки зеленых насаждений на высохшем дне Аральского моря, а также других инновационных решений для обеспечения устойчивого развития в регионе», - отметил он. «Эти инициативы созвучны целям Саммита «ChangeNOW», что и подтолкнуло нас организовать совместно с посольством Узбекистана во Франции участие представителей Узбекистана в мероприятии».

«Мы готовы рассмотреть возможность организации в Нукусе совместного мероприятия, посвященного поиску инновационных решений комплекса проблем данного региона с участием представителей деловых и научных кругов, финансовых учреждений Франции и других стран», - добавил Никола Бушу.

«Узбекистан имеет большой потенциал в данной сфере, так как страна обладает уникальным ресурсом – возможностью практически круглый год использовать солнечную энергию. Это предоставляет большие перспективы Узбекистану для развития международного сотрудничества в этом направлении», - сказал руководитель организации Smart Building Alliance for smart cities Эммануэль Франсуа.

«ChangeNOW» - ключевая глобальная инициатива, основанная в рамках Парижской Конференции сторон РКИК ООН (КС-21) с целью нахождения новых решений для планеты и народов. На повестке дня - вопросы в сфере изменения климата, окружающей среды, сельского хозяйства, образования, энергетики, устойчивого управления городами и регионами.

В мероприятии приняли участие свыше 20 тысяч представителей более чем 100 стран и 500 компаний.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ташкент прибудет самолет с пассажирами из Пекина
Узбекистан 17:31
Huawei планирует ускорить цифровизацию Узбекистана
Узбекистан 17:07
Ташкент внес наибольший вклад в формирование ВВП Узбекистана
Финансы 13:50
Представлены основные положения концепции председательства Узбекистана в СНГ
Узбекистан 13:00
В Узбекистане специалистам из Китая представлены крупные строительные проекты
Строительство 12:09
Узбекистан увеличивает производство бумажных пакетов
Бизнес 10:05
Лента новостей
В Азербайджане будет создан новый питомник по разведению растений
Экономика 17:36
Азербайджанская компания расширит ассортимент хлебобулочной продукции
Бизнес 17:32
В Ташкент прибудет самолет с пассажирами из Пекина
Узбекистан 17:31
Госагентство по туризму Азербайджана обратилось к недобросовестным отельерам
Общество 17:30
Центр по продвижению инноваций в Азербайджане раскрыл планы на 2020 год
ИКТ 17:25
В Баку доставлены 18-метровые автобусы (ФОТО)
Общество 17:18
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение субартезианских скважин в Газахе
Политика 17:13
Казахстано-китайская торговля не повлияет на распространение коронавируса - министр
Казахстан 17:10
Huawei планирует ускорить цифровизацию Узбекистана
Узбекистан 17:07