Во Франции обсудили инновационные решения экологических проблем Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Посольство Узбекистана во Франции приняло участие в саммите «ChangeNOW 2020», который состоялся в выставочном центре «Grand Palais» в Париже, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

В рамках сессии по биоразнообразию и устойчивому развитию дипмиссия Узбекистана представила информацию об усилиях страны, направленных на смягчение последствий высыхания Аральского моря, восстановление и социально-экономическое развитие регионов Приаралья, а также улучшение условий и качества жизни местного населения.

Особо отмечены инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по созданию мультипартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой ООН, Международного инновационного центра Приаралья, а также объявлению данного региона зоной экологических инноваций и технологий.

Выступая на мероприятии, президент Большого Парижского альянса устойчивых инвестиций Никола Бушу поделился с аудиторией, что дважды посещал Узбекистан, в том числе для участия в Международной конференции высокого уровня, организованной под эгидой ООН «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий», состоявшейся в Нукусе в октябре 2019 года.

«По приглашению узбекской стороны я посетил город Муйнак, где стал очевидцем посадки зеленых насаждений на высохшем дне Аральского моря, а также других инновационных решений для обеспечения устойчивого развития в регионе», - отметил он. «Эти инициативы созвучны целям Саммита «ChangeNOW», что и подтолкнуло нас организовать совместно с посольством Узбекистана во Франции участие представителей Узбекистана в мероприятии».

«Мы готовы рассмотреть возможность организации в Нукусе совместного мероприятия, посвященного поиску инновационных решений комплекса проблем данного региона с участием представителей деловых и научных кругов, финансовых учреждений Франции и других стран», - добавил Никола Бушу.

«Узбекистан имеет большой потенциал в данной сфере, так как страна обладает уникальным ресурсом – возможностью практически круглый год использовать солнечную энергию. Это предоставляет большие перспективы Узбекистану для развития международного сотрудничества в этом направлении», - сказал руководитель организации Smart Building Alliance for smart cities Эммануэль Франсуа.

«ChangeNOW» - ключевая глобальная инициатива, основанная в рамках Парижской Конференции сторон РКИК ООН (КС-21) с целью нахождения новых решений для планеты и народов. На повестке дня - вопросы в сфере изменения климата, окружающей среды, сельского хозяйства, образования, энергетики, устойчивого управления городами и регионами.

В мероприятии приняли участие свыше 20 тысяч представителей более чем 100 стран и 500 компаний.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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