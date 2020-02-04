Huawei планирует ускорить цифровизацию Узбекистана

БАКУ/Trend/ - На встрече с представителями СМИ директор компании Huawei в Узбекистане Форрест Лю рассказал о проектах на 2020 год, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Также директор компании отметил важность объявления 2020 года "Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики".

Компания Huawei осуществляет свою деятельность в Узбекистане уже 20 лет. За эти годы была проделана огромная работа по внедрению информационно-коммуникационных техологий в стране. В 2019 году компания подписала ряд меморандумов на реализацию проектов по цифровизации системы здравоохранения, обучения, обеспечения общественной безопасности и расширению покрытия сетей местных операторов связи. Так, был запущен проект по оснащению современными ИКТ-решениями call-центров службы скорой медицинской помощи и предоставлению автомобилей на базе новейшего медицинского оборудования и ИКТ. Cовместно с операторами связи были проведены публичные тестирования 5G-технологий, а также представлен пилотный проект по внедрению электронного образования.

На 2020 год компания также наметила ряд проектов, реализация которых позволит улучшить и ускорить цифровизацию Узбекистана.

Было отмечено, что в планах компании - поддержка устойчивого развития населения Узбекистана. Компания запустила глобальную инициативу под названием Tech4All, в рамках которой Huawei сотрудничает с самыми разными организациями с целью снижения цифрового неравенства, разработки новых приложений для разных сообществ и распространения навыков работы с цифровыми технологиями, а также поддержки населения в регионах, подверженных резким климатическим изменениям. В этом году компания намерена в рамках программы развития ООН (UNDP) приступить к проекту по озеленению дна Аральского моря, тем самым внеся свой вклад в развитие стабильного будущего региона.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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