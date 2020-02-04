В Ташкент прибудет самолет с пассажирами из Пекина

БАКУ/Trend/ - Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с пассажирами из Пекина прибудет сегодня в аэропорт Ташкента в 17:05 по местному времени, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airways.

Как отметил МИД Узбекистана, на борту находятся 250 пассажиров и 13 членов экипажа, а также медицинские работники и специалисты-вирусологи с современными средствами защиты, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по прилету пассажиры будут направлены в пункт временного размещения.

По решению Республиканской специальной комиссии Узбекистана все прибывающие из Китая будут размещены в специализированных медицинских учреждениях Ташкента и Ташкентской области, где будут находиться весь период карантина — 14 дней, под наблюдением медицинского персонала. Их бесплатно обеспечат всеми необходимыми лекарствами и питанием, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел. На время карантина узбекистанцам будут запрещены встречи с членами семьи, родственниками и другими лицами.

Как сообщилось ранее, Uzbekistan Airways 4 и 5 февраля выполняет чартерные рейсы из Китая. Из Пекина в Ташкент будет выполнено два рейса, оба платные, по стоимости «ниже среднего тарифа». Из Уханя в Ташкент будет выполнен рейс без оплаты за полет.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев)

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