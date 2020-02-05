Делегация Узбекистана направляется в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие во внеочередном заседании глав МИД стран Тюркского совета, которое пройдет в Баку 6 февраля, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Узбекистана.

Планируется, что узбекская делегация во главе с Камиловым проведет в столице Азербайджана двусторонние встречи с представителями других стран.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель – развитие всестороннего сотрудничества между ними.

В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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