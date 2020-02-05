Делегация Узбекистана направляется в Азербайджан

5 февраля 2020 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие во внеочередном заседании глав МИД стран Тюркского совета, которое пройдет в Баку 6 февраля, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Узбекистана.

Планируется, что узбекская делегация во главе с Камиловым проведет в столице Азербайджана двусторонние встречи с представителями других стран.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель – развитие всестороннего сотрудничества между ними.

В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская компания нарастит объемы производства консервированной продукции
Бизнес 4 февраля 18:17
Азербайджанская компания расширит ассортимент хлебобулочной продукции
Бизнес 4 февраля 17:32
В Ташкент прибудет самолет с пассажирами из Пекина
Узбекистан 4 февраля 17:31
Huawei планирует ускорить цифровизацию Узбекистана
Узбекистан 4 февраля 17:07
Волонтеры Азербайджана задействованы практически во всех областях общественной жизни страны - Кямран Алиев
Политика 4 февраля 17:03
В одном из городов Азербайджана начнется реализация проекта крупного жилого комплекса
Строительство 4 февраля 16:49
Лента новостей
Виртуозный исполнитель мугамов Алибаба Мамедов отмечает юбилей
Культура 10:23
Президент Ильхам Алиев: Преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности
Политика 10:19
Президент Ильхам Алиев: Нельзя допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию
Политика 10:18
Бразилия направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Уханя
Другие страны 10:14
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 10:08
Курс маната по отношению к мировым валютам на 5 февраля
Финансы 09:51
В Азербайджане истекает срок выдачи открепительных удостоверений избирателям в связи с парламентскими выборами
Политика 09:42
ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:41
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:36