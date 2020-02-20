Узбекистан и Турция подписали совместное заявление по итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества в Анкаре, 19 февраля, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Турцию с визитом 19 февраля. Под председательством лидеров двух стран состоялось первое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня в Анкаре.

По итогам первого заседания подписан ряд документов по взаимодействию в сферах торговли, экономики и технологий.

На брифинге для представителей СМИ Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рад визиту президента Узбекистана, говорится в сообщении.

"Мы очень ценим и дорожим визитом делегации из страны, взрастившей великих Имама Бухари, Имама Мотуриди, Али Кушчи, Алишера Навои, которые своими знаниями, своим творчеством подарили миру добро. Мы высоко ценим, что наши отношения с Узбекистаном, опирающиеся на крепкие братские узы, поднялись на уровень стратегического партнерства", - сказал президент Турции.

Шавкат Мирзиёев отметил, что первое заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня открыло новую страницу в истории дружественных отношений двух народов, состоялось обстоятельное обсуждение широкого ряда вопросов касательно взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.

"Одной из центральных тем нашего диалога стала реализация совместных проектов. Совместно с ведущими турецкими компаниями разрабатываются новые проекты на сумму более миллиарда долларов", – отметил глава государства.

Стороны подтвердили схожесть взглядов по большинству региональных и международных вопросов, в том числе в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Тюркского совета. Подчеркнута необходимость усиления взаимодействия в области противодействия современным угрозам и вызовам.

"Мы готовы задействовать все возможности для того, чтобы вывести на новый уровень нашу традиционную дружбу", - подчеркнул президент Узбекистана.

Визит Шавката Мирзиёева в Турцию продолжается.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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