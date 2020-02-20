Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничество в сфере военной промышленности

БАКУ/Trend/ - Узбекистан и Малайзия планируют совместно работать над проектами военно-промышленного комплекса, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Узбекистана.

Посол Узбекистана Равшан Усманов в Куала-Лумпуре встретился с директором департамента по оборонной промышленности министерства обороны Малайзии Сураяти бинти Ибрахим.

Департамент по оборонной промышленности является главным исполнительным органом Индустриального совета обороны, правоприменения и безопасности Малайзии, в задачи которого входит координация развития военно-промышленного комплекса страны.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в области развития оборонной промышленности двух стран, в частности путем обмена передовым опытом по созданию научно-производственной базы военно-промышленного комплекса и внедрению в нем современных информационно-коммуникационных технологий, а также подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров в этой сфере.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о рассмотрении возможности налаживания взаимодействия между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран по вышеуказанным вопросам, в том числе путем организации взаимных визитов и участия в специализированных выставках.

Ранее посол Узбекистана Равшан Усманов обсудил возможности сотрудничества в области кибербезопасности с директором Национального агентства по кибербезопасности Малайзии (NACSA) Шахом Нури ибн Мохаммедом Заином.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini