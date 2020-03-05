The Telegraph включил Узбекистан в список 19 стран без коронавируса, которые стоит посетить

Известное британское издание The Telegraph включило Узбекистан в список 19 стран без коронавируса, которые стоит посетить, сообщает корреспондент Podrobno.uz, как передает Trend, со ссылкой на данные Госкомтуризма.

"Узбекистан – это страна размером с Испанию, которая излучает блеск и невероятную красоту. В современном Узбекистане находятся три великих города Великого шелкового пути (Бухара, Хива и Самарканд), а также горный хребет Тянь-Шань", – отмечается в статье.

Кроме Узбекистана в списке оказались такие страны, как Аргентина, Намибия, Куба, Турция, Монголия, Мадагаскар, Перу, Мальдивы, Мальта, Лаос, Ботсвана, Южная Африка, Чили, Польша, Колумбия, Венгрия, Боливия и Танзания.

Напомним, ранее представители Госкомтуризма заявляли, что Узбекистан намерен заработать на статусе страны, свободной от коронавируса за счет привлечения потока туристов, отказавшихся от поездок в Китай.