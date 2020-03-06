БАКУ/Trend/ - Узбекистан стал членом Гаагской конвенции по международному частному праву (ГКМЧП), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Узбекистана.

До сих пор она включала 83 участника (82 государства и Европейский союз), после присоединения Доминиканы и Узбекистана их стало 85.

Членство обеспечит участие страны в процедуре унификации норм международного семейного и частного права, дальнейшее развитие правовой системы с учетом мировых стандартов, повышение эффективности защиты прав и интересов граждан государства за рубежом, говорится в сообщении.

Узбекистан уже является участником трех Гаагских конвенций: Конвенции по вопросам гражданского процесса (1954), Конвенции об отмене требования легализации иностранных официальных документов (1961) и Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей (1980).

Членство Узбекистана в ГКМЧП повлечет за собой ряд изменений в национальном законодательстве, которые упростят международно-правовую помощь и взаимодействие в оказании содействия мигрантам за рубежом. Международные гражданско-правовые споры будут разрешаться быстрее и эффективнее, отмечено в сообщении.

Кроме того, в стране рассчитывают, что это позволит Узбекистану отражать национальные интересы в будущих международных документах, окажет положительное влияние на национальное законодательство и правоприменительную практику.

В 2018 году был создан Фонд поддержки трудовых мигрантов с бюджетом в 26 миллионов долларов, в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана образовано Агентство по внешней трудовой миграции, призванное оказывать помощь гражданам, работающим за рубежом.

В 2019 году в стране появились департамент по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и комиссия по вопросам внешней трудовой миграции.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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