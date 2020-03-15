Узбекистан закроет авиа- и автодорожное сообщение с другими странами

Правительство Узбекистана приняло решение с 16 марта приостановить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости, как передает Trend, в воскресенье представитель оперативного штаба при кабмине для предотвращения проникновения коронавируса.

В воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики сообщило, что 15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19.

"С 16 марта Узбекистан закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. На решение вопроса закрытия железнодорожного сообщения отводится три дня", - сказал представитель штаба, ссылаясь на решение специальной правительственной комиссии по предупреждению распространения коронавируса в стране.

Узбекистан из-за распространения коронавируса в феврале-марте уже приостановил авиасообщение с рядом стран - Афганистаном, Великобританией, Ираном, Италией, Испанией, Китаем, Южной Кореей, Саудовской Аравией и Францией.