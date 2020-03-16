Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех
Коронавирус COVID-19 выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики, передает Trend.
В воскресенье в минздраве сообщили, что у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус. Позднее минздрав уточнил, что речь идет о женщине.
"Выявлено еще три случая коронавируса. У сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, также выявлена инфекция", - сказал представитель минздрава. Их возраст не уточняется.
В пресс-службе добавили, что коронавирус также обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего утром 15 марта из Стамбула.
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