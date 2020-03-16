Узбекистан принимает меры против распространения коронавируса

Узбекистан 16 марта 2020 11:16 (UTC+04:00)
Узбекистан принимает меры против распространения коронавируса

БАКУ /Trend/ - Узбекистан принимает экстренные меры против распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на СМИ Узбекистана.

Как сообщалось ранее, Узбекистан приостановил авиационное, автомобильное и железнодорожное сообщение с другими странами в связи с угрозой распространения коронавируса. Данное ограничение вступает в силу с 16 марта (на закрытие железнодорожного сообщения отведены три дня).

Узбекистан вывезет своих граждан из других стран, организовав чартерные рейсы. Вернувшиеся граждане будут отправлены на двухнедельный карантин.

Также, согласно информации, "для предотвращения распространения коронавируса было принято решение отменить все массовые мероприятия по празднованию Навруза". Запрет распространяется и на спортивные соревнования и концерты.

Также с 16 марта в стране будут временно закрыты школы, вузы и детские сады.

Отметим, что 15 марта в Узбекистане был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции. Позже у ее сына и дочери также была выявлена инфекция.

«Определены лица, бывшие в контакте с этой пациенткой, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ней из Франции в Узбекистан, сейчас ведется работа по установлению мест их проживания и взятию их под медицинское наблюдение. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры», – сообщают СМИ Узбекистана.

Коронавирус был выявлен и у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта из Стамбула.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

Твиттер: @seyfaddini

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