В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло десяти человек

БАКУ/Trend/ - Коронавирус COVID-19 выявили еще у двух человек в Узбекистане, следовательно общее число инфицированных в стране достигло десяти, сообщает Trend со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Коронавирус выявили у супруги гражданина, который прилетел из Турции в Узбекистан 15 марта рейсом Uzbekistan Airways Стамбул-Ташкент, говорится в сообщении.

Также инфекция выявлена еще у одного гражданина Узбекистана.

Напомним, 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции, был выявлен коронавирус. Позже минздрав сообщил, что коронавирус выявили у ее сына и дочери.

Ранее стало известно, что вирус обнаружен у супруга и внука первой пациентки.

Кроме того, коронавирус выявили у узбекистанца, который прилетел из Великобритании в Узбекистан 14 марта рейсом Uzbekistan Airways Лондон-Ташкент.

Недавно стало известно, что коронавирус выявили у родственника первой пациентки.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 182 410 человек, 7 154 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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