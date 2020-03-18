В Узбекистане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Коронавирус выявили еще у двух граждан Узбекистана, следовательно, общее число зараженных по стране достигло 13 человек, сообщает Trend со ссылкой на минздрав.

По данным ведомства, вирус обнаружен у одного гражданина, прибывшего из Стамбула, и супруги пассажира рейса из Лондона.

Минздрав Узбекистана отмечает, что состояние всех пациентов удовлетворительное.

Вчера, 18 марта, коронавирус выявили у узбекистанца, который прилетел из Дубая в Узбекистан.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже минздрав сообщил, что коронавирус выявили у ее сына и дочери.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV/COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 182 410 человек, 7 954 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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