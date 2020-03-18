США помогают Узбекистану в подготовке к потенциальному распространению коронавируса

БАКУ/Trend/ - Посольство США передало Узбекскому Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия (АСЭБ) средства индивидуальной защиты, в рамках второй благотворительной передачи средств индивидуальной защиты от Соединенных Штатов в Узбекистан, для подготовки к потенциальному распространению новой коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства США в Узбекистане.

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительное финансирование из средств Чрезвычайного резервного фонда USAID на инфекционные болезни для стран, затронутых проблемой коронавируса или с высоким риском его распространения, включая Узбекистан. Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм, высоко оценивая готовность страны, объявил, что USAID окажет дальнейшую поддержку и содействие Узбекистану в подготовке и реагировании на COVID-19.

«Новая коронавирусная болезнь COVID-19 представляет собой глобальную угрозу для общественного здравоохранения, которую можно устранить только путем тесного сотрудничества между правительствами и международными организациями», — сказал посол Розенблюм.

Также посол добавил что, правительство США тесно сотрудничает с партнерами в Узбекистане, в целях поддержки готовности и реагирования страны на эту глобальную вспышку.

Средства индивидуальной защиты, предоставленные USAID, включают в себя 10 000 смотровых перчаток, 10 200 масок, 1400 изолирующих халатов и 200 защитных очков. Эти материалы будут распространены в областных центрах и городах по всему Узбекистану.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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