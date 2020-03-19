В Узбекистане выявили еще пять новых случая заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Коронавирус COVID-19 выявили еще у пятерых граждан, и, таким образом, общее количество зараженных в Узбекистане достигло 23 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией отмечены еще у трех родственников гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции.

Вчера коронавирус был найден у матери, невестки и коллег узбекской гражданки, вернувшейся из Франции.

Напомним, 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки был выявлен первый официальный случай заражения коронавирусом.

Позже минздрав Узбекистана сообщило, что коронавирус диагностирован у ее сына, дочери, мужа и внука.

За вчерашний день было выявлено четыре случая заражения вирусом в Узбекистане.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV/COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 219 345 человек, 8 969​ из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 170 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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