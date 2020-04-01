Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 173

Узбекистан 1 апреля 2020 10:17 (UTC+04:00)
Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 173

БАКУ/Trend/ - Коронавирус выявили еще у шести граждан Узбекистана, тем самым общее количество этих зараженных в стране достигло 173 человек, сообщаетTrend со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане полностью выздоровели восемь инфицированных. Они выписаны из больницы и направлены в реабилитационный центр.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 860 181 человека, 42 341 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 180 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекистан продолжает сотрудничество с Таджикистаном в агропромышленном секторе
Узбекистан продолжает сотрудничество с Таджикистаном в агропромышленном секторе
Иран резко сократил импорт готовой одежды из Турции
Иран резко сократил импорт готовой одежды из Турции
В Таджикистане пройдут выборы в верхнюю палату парламента
В Таджикистане пройдут выборы в верхнюю палату парламента
Loading Bars
Лента новостей
В Казахстане построят больницы из быстро возводимых конструкций для борьбы с коронавирусом Строительство 11:41
Курс маната по отношению к мировым валютам на 3 апреля Финансы 11:41
Обнародованы объемы перевалки дизеля через порты Турции в январе-феврале 2020 года Турция 11:40
Продлен срок конкурса для журналистов, объявленного БОС Экономика 11:39
В отношении нарушителей режима карантина в Азербайджане предусмотрены штраф и арест Общество 11:38
Турция призывает к прекращению конфликтов на фоне Сovid-19 Турция 11:35
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 11:34
Встреча министров стран ОПЕК + состоится в понедельник Энергетика 11:33
Обнародованы объемы перевалки гексана через порты Турции в январе-феврале 2020 года Турция 11:31
"Узбекнефтегаз" продолжает увеличивать добычу природного газа в Узбекистане Энергетика 11:30
Выброшенные на свалку радикалы источают вирус маразма - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:26
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 736 Армения 11:21
Челлендж #senetinledestekle - Бахрам Багирзаде проведет онлайн-конкурс для поклонников джаза Культура 11:21
Азербайджан может поддержать студентов из уязвимых групп в оплате обучения Экономика 11:19
Азербайджанский музей объявил акцию в поддержку медицинских работников Социум 11:08
БТА: Ежедневно дезинфицируются павильоны автобусных остановок (ВИДЕО) Общество 11:04
За прошедший день в Азербайджане были арестованы 10 нарушителей режима карантина Общество 11:01
Туркменистан и Украина будут проводить регулярные консультации между МИД двух стран Туркменистан 10:55
В I квартале этого года минэнерго Азербайджана выдало 60 разрешений Энергетика 10:52
В Грузии выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом Грузия 10:49
Зарегистрированы 16 новых случаев заражения коронавирусом в Узбекистане Узбекистан 10:46
В Саудовской Аравии ввели комендантский час в двух районах и еще одном городе Арабские страны 10:45
Обнародованы объемы перевалки LPG через порты Турции в январе-феврале 2020 года Турция 10:44
ТОП-5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции Бизнес 10:39
Солисты хоровой капеллы из дома исполнили Государственный гимн Азербайджана (ВИДЕО) Социум 10:33
Третий мегаполис Казахстана закроют на карантин из-за коронавируса Казахстан 10:30
В Японии продлят визы иностранцев из-за нагрузки на миграционное бюро Другие страны 10:11
В Азербайджане не будут оштрафованы автомобили, срок техосмотра которых истечет в период карантина Общество 10:10
Оборонные предприятия Казахстана перешли на выпуск средств медзащиты Бизнес 10:09
Нефть дешевеет на 4-6% после резкого скачка в предыдущий торговый день Энергетика 10:08
В Джалилабаде усилен контроль за соблюдением особого режима карантина (ФОТО) Общество 10:01
Переговоры ОПЕК+ могут состояться на следующей неделе Арабские страны 09:58
НАТО утвердило пакет поддержки для Грузии Грузия 09:58
Цены на бензин и дизельное топливо в Грузии снизились Энергетика 09:48
Азербайджан значительно увеличил экспорт товаров посредством "единого окна" Бизнес 09:40
Определен лидер на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 09:31
Назван лидер на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 09:29
Британский комик умер из-за коронавируса Социум 09:29
ТОП-3 продуктов ненефтяного экспорта Азербайджана Бизнес 09:27
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Воздух в Москве стал в пять раз чище из-за режима самоизоляции Россия 08:58
Зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане Казахстан 08:50
Bloomberg: магазины Apple в США останутся закрытыми до начала мая США 08:39
УЕФА призвал лиги не завершать сезон преждевременно Спорт 08:25
Boeing приостановит выпуск военных вертолетов и конвертопланов из-за коронавируса США 08:11
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 10 тыс. Другие страны 07:57
Первый летальный исход в результате заражения коронавирусом зарегистрирован в Кыргызстане Кыргызстан 07:33
Почти 500 граждан КНДР находятся на карантине из-за COVID-19 Другие страны 07:31
В США за сутки от коронавируса умерли более тысячи человек США 07:19
Disney отправит своих сотрудников в США в неоплачиваемый отпуск США 07:03
Facebook рассчитывает нанять 10 тыс. сотрудников в этом году В мире 06:45
Toyota приостановит работу пяти заводов в Японии из-за коронавируса Другие страны 06:29
В Турции произошло землетрясение Турция 06:01
Netflix заморозил съемки сериала по Resident Evil В мире 05:54
Канада выводит часть своих военных из Ирака и Украины Другие страны 05:34
Власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам пандемии Другие страны 05:15
Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Германии превысило 1 тыс. Европа 04:53
В Японии предоставят по $1,85 тыс. семьям, чей доход снизился из-за коронавируса Другие страны 04:28
Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов Европа 04:09
Мэр Нью-Йорка порекомендовал горожанам прикрывать лицо банданой на улице США 03:44
В США 297 млн человек рекомендовано без нужды не выходить из дома США 03:23
Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с пандемией В мире 03:05
Власти США одобрили новые тесты на иммунитет от коронавируса США 02:47
Глава МИД Италии: Пандемия не изменит геополитический баланс в мире Европа 02:35
В Ливии зафиксирован первый летальный исход в результате заражения коронавирусом Другие страны 02:21
ВМС США освободили от должности командира авианосца "Theodore Roosevelt" США 02:05
УЕФА примет решение о возобновлении еврокубков в середине мая Спорт 01:43
Трамп вновь сделал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным США 01:39
В Перу из-за коронавируса мужчинам и женщинам предписано покидать дома в разные дни недели Другие страны 01:24
ВОЗ: За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 73 тыс. В мире 01:01
Третий зараженный коронавирусом гражданин Армении умер за сутки (Обновлено) Армения 00:55
Количество случаев COVID-19 в мире превысило миллион В мире 00:37
897 случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано на Украине Другие страны 00:23
Саудовская Аравия готова снизить добычу нефти до 9 млн б/с при участии стран G20 Арабские страны 00:00
Всемирный банк одобрил первый транш помощи странам в борьбе с коронавирусом на $1,9 млрд В мире 2 апреля 23:48
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 134 Грузия 2 апреля 23:24
Глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев выразил поддержку деятельности портной, которая оказывает образцовые услуги в борьбе с коронавирусом (ФОТО) Общество 2 апреля 23:17
В Италии число жертв пандемии почти достигло 14 тыс. Европа 2 апреля 22:51
Ибрагим Мамедов: Оплата СМС, направленных операторам сотовой связи, будет произведена за счет государства Общество 2 апреля 22:32
Число умерших с коронавирусом в мире достигло 50 тыс. В мире 2 апреля 22:26
Ульви Мехтиев: Разработан механизм использования системы SMS-разрешений для людей в возрасте, которые технически не могут отправлять SMS Общество 2 апреля 22:18
Сотрудники посольства Азербайджана в России перечислили $3000 в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 2 апреля 21:55
Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 356 человек Турция 2 апреля 21:30
Малейка Аббасзаде на примере математической задачи рассказала об опасности коронавирусной пандемии Общество 2 апреля 21:24
Принято решение о регулировании рабочего режима в Азербайджане в особый карантинный период Политика 2 апреля 21:07
Состоялось очередное заседание Оперативного штаба Политика 2 апреля 20:49
У председателя иранского парламента выявлен коронавирус Политика 2 апреля 20:40
Оперативный штаб при Кабмине принял решение о применении ограничений передвижения в стране (ФОТО) Политика 2 апреля 20:01
В Казахстане отмечено сокращение резервов Национального фонда Финансы 2 апреля 19:40
Казахстан закрывает пограничные пункты пропуска автотранспорта Транспорт 2 апреля 19:24
МИД Азербайджана поблагодарил правительство страны и работников здравоохранения (ВИДЕО) Политика 2 апреля 19:15
Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+ Энергетика 2 апреля 18:47
Brent подорожала более чем на 46% Энергетика 2 апреля 18:45
Туркменистан совершенствует страховую систему Бизнес 2 апреля 18:34
В Азербайджане число обеспеченных социальными услугами на дому одиноких пожилых людей достигло 12 тысяч (ФОТО) Общество 2 апреля 18:28
Обнародовано число квартир для вынужденных переселенцев Общество 2 апреля 18:15
В Азербайджане стартует "Виртуальный сезон КВН" Интересное 2 апреля 18:14
В Казахстане отмечен рост цен на топливо Энергетика 2 апреля 18:10
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! (ФОТО) Политика 2 апреля 18:09
Солисты филармонии имени Муслима Магомаева участвуют в проекте "Оставайся дома для своего будущего" (ВИДЕО) Культура 2 апреля 17:58
Все новости