Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 173

БАКУ/Trend/ - Коронавирус выявили еще у шести граждан Узбекистана, тем самым общее количество этих зараженных в стране достигло 173 человек, сообщаетTrend со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане полностью выздоровели восемь инфицированных. Они выписаны из больницы и направлены в реабилитационный центр.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 860 181 человека, 42 341 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 180 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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