Число заболевших коронавирусом в Узбекистане продолжает расти

Узбекистан 11 апреля 2020 09:28 (UTC+04:00)
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане продолжает расти

БАКУ /Trend/ - Общее количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 694 человек, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

От коронавирусной инфекции полностью вылечились 42 человека, трое скончались.

В Ташкенте, Нукусе и областных центрах с 1 апреля введен режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только для посещения аптек и магазинов рядом с местом жительства.

Гражданам старше 65 категорически запрещено покидать дома.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 1,7 миллиона человек, более 102 тысячи из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 200 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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