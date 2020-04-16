USAID отправило в Узбекистан крупную партию продовольственной помощи

БАКУ/Trend/ - Агентство по международному развитию США (USAID) доставили в Узбекистан 131 320 килограмм продовольственной помощи на сумму почти 400 000 долларов, сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Ташкенте.

Эта продовольственная помощь охватит более 35 000 наиболее уязвимых граждан Узбекистана и будет распределена среди 144 учреждений здравоохранения и социальной защиты.

В этот список входят учреждения, предоставляющие карантинные услуги, связанные с COVID-19, долгосрочную помощь пациентам с туберкулезом, детские дома и психиатрические учреждения.

Поставка содержит смесь сушеных овощей и бобовых, обогащенных витаминами и минералами, которые будут использоваться в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, а также в домохозяйствах уязвимых групп.

С 2009 года международная программа USAID по оказанию продовольственной помощи доставила в Узбекистан почти 1 163 тонны продовольственной помощи на сумму более 3,2 миллиона долларов. Эта партия гуманитарной помощи основана на долгосрочных инвестициях США в здравоохранение в размере более 122 миллионов долларов и более миллиарда долларов в общей помощи за последние 20 лет.

Эта продовольственная помощь будет распространяться в сотрудничестве с благотворительным фондом «Соглом авлод учун» и американской некоммерческой организацией Resource and Policy Exchange, Inc. (RPX).

Фонд «Соглом авлод учун» работает в области улучшения состояния здоровья женщин и детей, а также оказывает помощь уязвимым слоям населения в Узбекистане. Основной целью RPX является улучшение стандартов здравоохранения и доступа к информации посредством предоставления технической помощи, а также обеспечение продуктами питания и фармацевтическими препаратами.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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