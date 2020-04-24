Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 778

БАКУ/Trend/ - Общее число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 1 778, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

От коронавирусной инфекции полностью вылечились 561 человек, семь человек скончались.

В Ташкенте, Нукусе и областных центрах с 1 апреля введен режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только для посещения аптек и магазинов рядом с местом жительства.

Гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать дома.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире составило более 2,7 миллиона человек, более 190 тысяч из которых скончались.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)