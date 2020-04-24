Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 778

Узбекистан 24 апреля 2020 09:34 (UTC+04:00)
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 778

БАКУ/Trend/ - Общее число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 1 778, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

От коронавирусной инфекции полностью вылечились 561 человек, семь человек скончались.

В Ташкенте, Нукусе и областных центрах с 1 апреля введен режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только для посещения аптек и магазинов рядом с местом жительства.

Гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать дома.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире составило более 2,7 миллиона человек, более 190 тысяч из которых скончались.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран призывает Европу выполнить все обязательства по ядерной сделке
Иран призывает Европу выполнить все обязательства по ядерной сделке
МИД Ирана ждет от ЕС выполнения всех обязательств по ядерной сделке после запуска INSTEX
МИД Ирана ждет от ЕС выполнения всех обязательств по ядерной сделке после запуска INSTEX
США ввели санкции против пяти иранских ученых
США ввели санкции против пяти иранских ученых
Loading Bars
Лента новостей
В Узбекистане снижается инвестиционная активность Бизнес 09:58
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:52
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 778 Узбекистан 09:34
МИД России: Вопросы нагорно-карабахского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата Нагорно-карабахский конфликт 09:30
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:22
Азербайджанские депутаты сегодня обсудят 28 вопросов Политика 09:11
Армянская сторона претендует на то, что ей не принадлежит - российский эксперт Политика 09:03
Производство легковых автомобилей в Азербайджане многократно увеличилось Бизнес 09:03
Власти Индонезии запретили проводить совещания на платформе Zoom Другие страны 08:54
45 новых пациентов с коронавирусом в Казахстане: всего подтверждено 2334 случая Казахстан 08:42
В Кыргызстане за сутки выявлено 25 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 08:36
Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Казахстане Казахстан 08:27
Собака поставила рекорд, родив 21 щенка Другие страны 08:18
Эр-Рияд призвал немедленно восполнить недостаток финансирования борьбы с коронавирусом Арабские страны 08:09
Нойер хочет подписать контракт с "Баварией" минимум до 2024 года Спорт 07:58
Число кибератак на ВОЗ во время пандемии увеличилось в пять раз В мире 07:47
Шесть случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее Другие страны 07:32
В Новой Зеландии при крушении легкого самолета погиб пилот Другие страны 07:15
Стало известно название национальной программы Китая по освоению Марса Другие страны 07:01
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 5% Энергетика 06:51
Ученые назвали полезный для сердца способ приготовления кофе В мире 06:39
Легкомоторный самолет разбился в Техасе США 06:24
Власти Китая за сутки выявили шесть заразившихся коронавирусом Другие страны 06:11
Трамп предложил Колумбии помощь в борьбе с коронавирусом США 05:56
Reuters: в США мигрантов будут проверять на коронавирус перед депортацией США 05:40
ВТО предупредила о вреде запрета экспорта средств защиты от COVID-19 В мире 05:26
В Мали более 20 сотрудников миссии ООН заразились коронавирусом Другие страны 05:12
В США начнут испытания лечения плазмой без привязки к конкретной группе крови США 04:55
Число жертв COVID-19 в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн В мире 04:41
Пенс сообщил, что планы отмены санитарных ограничений обнародовали 16 штатов США 04:31
Число заразившихся коронавирусом на авианосце Theodore Roosevelt выросло до 840 США 04:15
В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса Европа 03:59
Трамп усомнился в серьезных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына США 03:43
В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса Другие страны 03:37
Telegraph: Борис Джонсон планирует вернуться к работе с 27 апреля Европа 03:24
В штате Нью-Йорк зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом США 03:05
Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу США 02:50
Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом США 02:35
Эрдоган и Трюдо обсудили борьбу с пандемией Covid-19 Турция 02:17
The Rolling Stones посвятили сингл коронавирусу В мире 02:13
Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в стране Европа 01:55
Программа развития ООН оказала поддержку 83 странам в условиях пандемии Другие страны 01:37
Чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже - 2020 отменен из-за пандемии коронавируса Спорт 01:21
Президент ЮАР объявил о смягчении карантина с 1 мая Другие страны 01:08
Еврокомиссия представит 6 мая параметры фонда восстановления экономики Европа 00:51
В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом Россия 00:34
Премьер Дании заявила о несогласии с увеличением бюджета ЕС Европа 00:25
В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу Европа 00:11
Граждане пишут Президенту: Вы – лидер, который всегда думает о народе и прилагает усилия для его благополучия Политика 00:00
Международный банк Азербайджана увеличил непроцентные доходы Финансы 23 апреля 23:56
ВОЗ сообщила о новой инициативе технологического сотрудничества для борьбы с пандемией В мире 23 апреля 23:43
Азербайджан располагает достаточными запасами зерна Бизнес 23 апреля 23:27
Джефф Безос и Илон Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию В мире 23 апреля 23:21
Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты в ходе пандемии Европа 23 апреля 23:09
Украина запретила проведение каких-либо мероприятий в связи с т.н. "геноцидом армян" Другие страны 23 апреля 22:53
В Китае произошла новая вспышка коронавируса Другие страны 23 апреля 22:49
На штат Джорджия США надвигается торнадо США 23 апреля 22:31
Лидеры ЕС планируют провести новую видеоконференцию по коронавирусу в начале мая Европа 23 апреля 22:13
PASHA Holding поддержал мелких фермеров Финансы 23 апреля 22:09
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд Европа 23 апреля 22:06
Роттердам заявил о готовности принять "Евровидение" в 2021 году Европа 23 апреля 22:02
Во Франции число умерших из-за коронавируса достигло 21 856 человек Европа 23 апреля 21:58
В Италии число вылечившихся от COVID-19 за сутки впервые превысило число заразившихся Европа 23 апреля 21:39
Как пандемия коронавируса отразилась на методах грузоперевозок в рамках ЕАЭС? Транспорт 23 апреля 21:34
Galt & Taggart обновляет прогноз экономического развития Грузии Бизнес 23 апреля 21:26
Прогноз: скорое снятие режима изоляции позволит ограничить сокращение ВВП Казахстана Бизнес 23 апреля 21:25
Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесен с 2021 на 2022 год Спорт 23 апреля 21:19
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 115 человек Турция 23 апреля 21:11
В ВОЗ сообщили, что число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 73 тыс. В мире 23 апреля 21:02
Казахстан обладает территорией для потенциальной геологоразведки Бизнес 23 апреля 20:55
В Азербайджане продлен отопительный сезон Экономика 23 апреля 20:43
В Азербайджане будут подготовлены предложения по усовершенствованию услуг ветеринарии - Агентство Экономика 23 апреля 20:37
Крупный азербайджанский банк сократил активы Финансы 23 апреля 20:27
Комитет Милли Меджлиса по труду и социальной политике провел заседание в режиме видеоконференции Политика 23 апреля 20:21
Она родилась в Карабахе - Tarana Paris Bakou обратилась к азербайджанцам (ВИДЕО) Культура 23 апреля 19:52
Baku Media Center совместно с ЮНИСЕФ запускает информационный проект в связи с пандемией COVID-19 Общество 23 апреля 19:52
Межбанк Азербайджана сократил обязательства Финансы 23 апреля 19:42
В Азербайджане еще для 30 тыс. безработных перечислены единовременные выплаты Общество 23 апреля 19:30
Главы МИД Азербайджана и Молдовы провели телефонную беседу Политика 23 апреля 19:28
Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова Политика 23 апреля 19:13
Госкомитет по работе с диаспорой продолжает видеоконференции с азербайджанской диаспорой (ФОТО) Политика 23 апреля 19:11
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Украины Политика 23 апреля 19:09
МИД Азербайджана: Заявление Армении о том , что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта смехотворно Политика 23 апреля 19:05
Налоговые льготы в сфере пассажироперевозок положительно скажутся на стабильности и предотвратят кризис - Эльданиз Джафаров Транспорт 23 апреля 18:44
Вклад Агентства по развитию МСБ в "Год волонтеров" - издана книга Könüllünün öz/əl kitabı Общество 23 апреля 18:22
Азербайджанский поэт и мастер спорта по боксу: Особый отпечаток в моей душе… (ФОТО) Интервью 23 апреля 18:16
На севере Туркменистана завершилась посадка некоторых овощных культур Бизнес 23 апреля 18:15
В Минэкономики Азербайджана раскрыли детали механизма предоставления финансовой помощи микропредпринимателям Экономика 23 апреля 18:15
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий Политика 23 апреля 18:12
В Грузии продолжается фермерская деятельность Бизнес 23 апреля 18:04
Китай продолжит снабжение Азербайджана медицинскими принадлежностями - посольство Политика 23 апреля 18:03
Какую поддержку получает МСБ в Казахстане в условиях режима ЧП? Бизнес 23 апреля 17:57
«Цифровой регулятор» BusinessOptix будет адаптирован к потребностям авиации Казахстана ИКТ 23 апреля 17:53
Азербайджанские телеведущие посвятили клип героизму врачей (ВИДЕО) Социум 23 апреля 17:47
Европейские переработчики наращивают импорт нефти из Саудовской Аравии Европа 23 апреля 17:46
МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с особым режимом карантина Общество 23 апреля 17:44
Турал Гянджалиев: Отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта подрывает переговорный процесс Нагорно-карабахский конфликт 23 апреля 17:40
В Узбекистане объявлен конкурс "Карабахский край Азербайджана глазами художников" Культура 23 апреля 17:31
В США заявили, что потребляют минимальный объем нефтепродуктов за последние 30 лет США 23 апреля 17:28
При поддержке Госагентства по оказанию услуг гражданам в Азербайджане будет создан "Центр виртуальных услуг" ИКТ 23 апреля 17:25
Все новости