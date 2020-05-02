В Узбекистане 56 человек пострадали при прорыве дамбы на водохранилище

В Узбекистане 56 человек с различными травмами госпитализированы после прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарьинской области. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале МЧС страны, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что утром 1 мая из-за сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. В результате затопило несколько населенных пунктов, также повредило дороги и сельскохозяйственные угодья. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично отправился на место происшествия, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий затопления.

По данным МЧС, медосмотр провели для 17,3 тысячи человек. Порядка 70 тысяч жителей в окрестностях водохранилища эвакуировали. В настоящее время отток воды прекращен.

Сардобинское водохранилище построили в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.

Ранее сообщалось, что во время его прорыва погибли сестра и брат 14 и 9 лет.