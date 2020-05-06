Президент Узбекистана подписал сразу два документа в целях поддержки бизнеса

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал два постановления, чтобы поддержать бизнес в период пандемии, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

По данным пресс-службы главы государства, президент подписал постановление «О неотложных мерах по поддержке текстильной и швейно-трикотажной промышленности».

Согласно документу:

- в целях дальнейшей поддержки текстильных предприятий и кластеров, повышения конкурентоспособности продукции будет совершен переход на международные биржевые цены, что позволит снизить себестоимость сырья на 10 процентов;

- срок окончательной оплаты за хлопковое волокно, реализованное на внутреннем рынке до 1 апреля, продлен с 90 до 150 дней;

- налог на добавленную стоимость будет возвращен в полном объеме, как только товары, экспортируемые текстильными предприятиями, покинут страну;

- 64 вида сырья и материалов, важных для отрасли, освобождены от таможенных пошлин.

Также планируется резко увеличить экспорт готовой продукции, создать крупные – с численностью работников не менее 1 тысячи человек – современные текстильные и швейные кластеры, которые будут работать под международным брендом.

Кроме того, принято постановление «О мерах по дальнейшей поддержке экспортной деятельности».

В соответствии с ним перечень продукции, расходы на транспортировку которой подлежат субсидированию, расширен с нынешних 52 до 86 видов. В список включены 32 вида овощной и бахчевой продукции, а также свежие, замороженные и консервированные фрукты.

Этим механизмом для покрытия транспортных расходов смогут воспользоваться более 2000 предприятий-экспортеров. На это из бюджета будет выделено 360 млрд сумов.

«Цель этих мер - быстро восстановить деятельность предприятий, устойчиво наращивать экспорт, создать широкие возможности для создания рабочих мест. Поэтому руководители всех уровней должны постоянно внедрять новые идеи и инициативы в каждом районе и махалле, приоритетно заниматься вопросами улучшения жизни, повышения занятости и доходов простого народа и бедных в частности», - сказал глава государства.