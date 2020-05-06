Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 2217.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 6 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2217», - говорится в сообщении.

Напомним, от коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1501 человек, скончались - 10.

В Кашкадарьинской, Джизакской и Навоийской областях из больниц выписаны все пациенты, которые были заражены коронавирусом.