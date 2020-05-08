Узбекистан отправил в Таджикистан гуманитарную помощь

Военно-транспортный самолет Минобороны Узбекистана доставит сегодня гуманитарный груз в Таджикистан, сообщает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

«По распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, военно-транспортный самолет из Ташкента в Душанбе доставит 10 аппаратов ИВЛ, медикаменты, медицинские защитные халаты, перчатки, респираторы», - сообщили в посольстве Узбекистана в РТ.

По данным источника, этим же самолетом в Душанбе прилетят восемь узбекских врачей-вирусологов, эпидемиологов и анестезиологов, которые имеют опыт борьбы коронавирусом.

По данным Минздрава Таджикистана, в республике за последние сутки зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число заболевших составило на 7 мая 461 человек.

По данным источника, зарегистрировано 12 фактов смерти граждан от коронавирусной инфекции. По состоянию на 7 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением врачей находятся 4205 человек.