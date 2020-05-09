В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2336
В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2336.
Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 9 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2336», - говорится в сообщении.
Напомним, от коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1775 человек, скончались - 10.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане районы и города будут разделены по уровню опасности распространения коронавируса.
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: Безответственное поведение Никола Пашиняна сводит на нет возможность мирного урегулирования карабахского конфликта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «9 Мая – день нашей общей Великой Победы!» - Интервью журналу «Национальная оборона» (ФОТО)
Эльхан Алескеров: 223-я азербайджанская стрелковая дивизия проявила настоящий героизм в Великой Отечественной войне (ФОТО)
Азербайджанцы активно участвовали в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны - российский эксперт
В рамках Движения неприсоединения Азербайджан формирует новые мировые тенденции - российский эксперт
Они сражались за Родину… Картины Видади Нариманбекова о подвигах солдат, воевавших против фашизма (ФОТО)
По случаю 97-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева будет представлена виртуальная концертная программа (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших в Великой Отечественной войне (ФОТО)
Человек, спасший Сталина, Рузвельта и Черчилля - книга о легендарном азербайджанском разведчике (ФОТО)
Азербайджанский народ внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне - российский эксперт
Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров в онлайн-проекте «Через века, через года, - помните!…» (ВИДЕО)
Мехрибан Алиева: Наша страна внесла весомый вклад в историческую победу и это всегда вызывало в каждом азербайджанце чувство гордости и отрады (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем Победы над фашизмом (ФОТО)
Турал Гянджалиев: Вопрос по гидроузлам "Худаферин" и "Гыз Галасы" регулируется на самом высоком уровне