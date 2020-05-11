Премьер-министры Узбекистана и Казахстана заложили фундамент жилого дома в Туркестанской области

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Казахстан, встретившись в поселке Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области с премьер-министром Аскаром Маминым, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Главы правительств осмотрели территории Мактааральского района, пострадавшие от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище. Они посетили села Нурлыжол, Оргебас и Фирдоуси Жанажольского сельского округа и ознакомились с ходом работ по ликвидации последствий наводнения.

Как сообщил официальный сайт премьер-министра Казахстана, в аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано свыше 1300 человек и 220 единиц техники. При этом более 200 специалистов и около 100 пожарных машин, экскаваторов, тракторов, водонасосов и других технических средств прибыли из Узбекистана.

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана встретились с жителями поселка Мырзакент, где будет построен новый микрорайон. Они ознакомились с планом его строительства и заложили фундамент первых жилых домов.

В поселке будут возведены индивидуальные жилые дома, школа, детский сад и фельдшерские пункты для 500 семей из сел Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения. Строительство будут совместно вести специалисты обеих стран.



Также А. Мамин и А. Арипов проинспектировали ход работ по восстановлению разрушенных домов в селе Фирдоуси, встретившись с местными жителями.

Жители Мактааральского района Туркестанской области, пострадавшие от наводнения, будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый из них получит 100 тысяч тенге из республиканского бюджета, а также спонсорскую помощь от казахстанских предпринимателей.

Предварительный ущерб сельхозпроизводителей в результате наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища, в Казахстане оценили в 4,1 миллиарда тенге (9,5 миллиона долларов).

В целом в Мактааральском районе сельскохозяйственные угодья повреждены общей площадью 7639 гектаров.