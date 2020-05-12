В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 2500
В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 2500.
Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 12 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2509», - говорится в сообщении.
От коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1988 человек, скончались - 10.
Согласно решению специальной республиканской комиссии от 8 мая, исходя из анализа состояния распространения коронавирусной инфекции в территориальном разрезе, состояния динамики лечения (выздоровления) больных с коронавирусной инфекцией, с 11 мая регионы республики разделены на уровне районов и городов.
Лента новостей
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
Совет Европы о возможности начать диалог о либерализации визового режима со странами «Восточного партнёрства»
Асим Моллазаде: Служба деда Никола Пашиняна в рядах СС - доказательство того, что армяне являются сторонниками фашистского режима
Эльман Насиров: Служба деда Пашиняна в рядах фашистов объясняет распространение этой идеологии в Армении
Абитуриенты, которые не могут подтвердить свои документы онлайн, подадут заявку в порядке электронной очереди
В Азербайджане выявлено 70 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 30 человек – Оперативный штаб
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO)