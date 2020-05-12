В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 2500.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 12 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2509», - говорится в сообщении.

От коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1988 человек, скончались - 10.

Согласно решению специальной республиканской комиссии от 8 мая, исходя из анализа состояния распространения коронавирусной инфекции в территориальном разрезе, состояния динамики лечения (выздоровления) больных с коронавирусной инфекцией, с 11 мая регионы республики разделены на уровне районов и городов.