В Самарканде ужесточаются карантинные меры

Согласно решению областной комиссии, с 6.00 13 мая в Самарканде движение автотранспорта утром и вечером без специального стикера отменено. Об этом объявлено на брифинге с участием хокима Самарканда, городского прокурора и начальника ОВД, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

По словам хокима, в последнее время самаркандцы пренебрегали правилами карантина, что приводит к распространению коронавируса.

В Самарканде запрещена с завтрашнего дня деятельность всех видов услуг, кроме продуктовых магазинов, аптек и декханских рынков.

Администрации объектов, где разрешена реализация продуктов, обязаны измерять температуру тела каждого входящего покупателя, обрабатывать дезинфицирующими средствами на входе и бесплатно предоставить покупателю новую маску и перчатки.

25 блок-постов на въезды в Самарканд будут усилены. Непреднамеренный въезд в город и передвижение по нему без стикеров запрещено. Повышается персональная ответственность руководителей организаций, ведущих деятельность в эти дни.

Не допускается вход посторонних лиц в организации и учреждения независимо от формы собственности. На входе организации должен быть постоянный дежурный. Он должен измерять температуру тела каждого сотрудника.

На сегодняшний день в Самарканде действуют 10 мобильных групп, сформируют еще 15 групп, которые будут осуществлять мониторинг за соблюдением карантина.

Напомним, с 7 мая в Самаркандской области начали проводить усиленные рейды со стороны сотрудников правоохранительных органов на предмет соблюдения гражданами правил карантина. По степени риска заражения Самарканд вошел в "красную" зону из-за вспышки коронавирусной инфекции. Накануне Минздрав не предоставил статистики заболевших по регионам. Однако известно, что 10 мая в Самарканде выявили 1 нового больного, а днем ранее +6.