Индия в рамках борьбы с коронавирусом сняла ограничения на экспорт гидроксихлорохина и парацетамола в Узбекистан. Как передает Trend, об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на посольство данной страны в Ташкенте.

"11 мая посол Индии в Узбекистане Сантош Джа передал должностным лицам министерства здравоохранения Узбекистана партию медикаментов. Эти поставки включают в себя таблетки гидроксихлорохина, которые ранее были запрошены правительством Узбекистана. Индия также разрешила экспорт большого количества таблеток гидроксихлорохина на коммерческой основе в Узбекистан, несмотря на нынешний контроль такого рода экспорта из Индии", – отметили в посольстве.

Индия также сняла запрет на экспорт парацетамола с целью гарантировать продолжение беспрепятственных поставок этого жизненно важного лекарства в Узбекистан.

Кроме того, за последние два месяца Индия предложила три онлайн учебных курса по наращиванию потенциала для медицинских работников из Узбекистана в рамках программы e-ITEC.

Страны также активизируют сотрудничество в других сферах. В дополнение к кредитной линии в размере до 1 миллиарда долларов, в рамках которой рассматривается вопрос о реализации ряда инфраструктурных и коммуникационных проектов, Индия предложила Узбекистану реализовать большое количество проектов на грантовой основе с быстрой отдачей, сумма которых может составить до 30 миллионов долларов.

Эти проекты продиктованы исключительно требованиями правительства Узбекистана и направлены на удовлетворение социальных потребностей в области здравоохранения, образования, расширения экономических прав и возможностей граждан, особенно женщин, информационных технологии, переработки сельскохозяйственной продукции, питьевой воды, строительства малых дорог и многих других секторов.

Ранее эксперты отечественного Минздрава объясняли, что гидроксихлорохин или хлорохин – препарат, показавший свою эффективность во многих странах при лечении Covid-19. По данным французских и китайских исследователей, его использование приводит к значительному снижению или исчезновению вирусной нагрузки у пациентов. Достигнутый эффект усиливается азитромицином. Тем не менее существуют и серьезные побочные эффекты при его применении.