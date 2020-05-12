Казахский банк раскрыл убытки за первый год своей деятельности в Узбекистане

Tenge Bank (Казахстан) раскрыл объем своих убытков по итогам первого года работы в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Чистый убыток Tenge Bank в 2019 году составил 2,8 миллиарда сумов. Это указано в существенном факте компании на Едином портале корпоративной информации.

Tenge Bank — «дочка» казахстанского Halyk Bank, которая вышла на рынок Узбекистана летом 2019 года. Руководитель банка говорил, что одна амбициозных долгосрочных целей и задач — войти в последующие 3−5 лет в топ лучших банков Узбекистана.

На сегодня в Узбекистане работают следующие коммерческие банки с участием иностранного капитала:АКБ «Савдогар» (Германия, Сингапур), АКБ «HAMKORBANK» (Международная Финансовая Корпорация (IFC) и голландский банк (FMO), АО «КДБ Банк Узбекистан» (Южная Корея), АО «Ziraat Bank Uzbekistan» (Турция), дочерний банк банка «Садерат» (Иран), Tenge Bank (Казахстан) и др.

Помимо этого, Грузинский TBC Bank готовится начать работу на рынке Узбекистана уже в июне 2020 года.

TBC PLC уже инвестировала 12,6 миллионов долларов в уставный капитал банка и планирует вложить еще 9,4 миллиона долларов. Дополнительное увеличение капитала планируется на конец этого года.

Ранее в TBC Bank говорили, что после получения лицензии начнут работать в Ташкенте, а затем выйдут в регионы. К концу года планируется открытие около 20 филиалов.