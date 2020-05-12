В Узбекистан из Кореи прибыл гуманитарный груз, стоимостью около $192.000

В рамках международного сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией посольством Узбекистана в Республике Корея, исходя из потребностей министерства здравоохранения республики, сформирован гуманитарный груз общим весом 34 тонны, сообщает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Формирование гуманитарного груза осуществлено в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президента Республики Узбекистан и президента Республики Корея, состоявшегося 13 апреля. Первую часть груза весом 6,2 тонны уже доставили в нашу страну 26 апреля.



10 мая чартерный рейс авиакомпании “Uzbekistan Airways” с медицинскими принадлежностями стоимостью около $192.000 прибыл в Ташкент, сообщает ИА “Дунё”. Общий вес груза составляет около 8 тонн.



В его состав включены многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские маски, пищевые добавки для укрепления иммунитета.