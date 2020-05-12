Американский инвестбанк Bluestone получил лицензию в Узбекистане

Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана предоставило американской финансовой компании Bluestone Financial Group Inc. лицензии на право предоставления услуг инвестиционного посредника, инвестиционного консультанта и доверительного управляющего инвестиционными активами. Эти лицензии делают Bluestone полностью регулируемым инвестиционным банком в Узбекистане. Об этом Spot сообщили в пресс-службе агентства, передает Trend.

«Bluestone, будучи первым американским инвестиционным банком, вышедшим на узбекский рынок, выведет на финансовые рынки Узбекистана североамериканский и европейский капитал, передовой опыт и экспертные знания», — считают в агентстве.

Компания будет предлагать своим клиентам услуги по торговле ценными бумагами, консультации по слияниям и поглощениям, консультации по приватизации и реструктуризации и привлечение акционерного и долгового капитала.

«Цель Bluestone в Узбекистане — стать связующим звеном между западным капиталом, передовым опытом и ведущими местными и государственными предприятиями. Наша команда имеет многолетний опыт работы на Уолл-стрит и на международных рынках капитала, и мы с нетерпением ждем возможности использовать этот опыт в сделках в Узбекистане. Мы рассчитываем стать членами фондовой биржи Тошкент в ближайшие недели», — сказал президент и сооснователь компании Bluestone Куинн Мартин

Bluestone со штаб-квартирой в Нью-Йорке недавно открыли офис в Ташкенте и наняли местных сотрудников.

Bluestone занимается привлечением капитала для компаний Центральной Азии, помогает международным корпорациям выходить на рынок посредством приобретения др. компаний и предлагает глобальным инвесторам комплексные финансовые услуги.