В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2568.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 13 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2568 (+21). Из новых случаев 15 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 6 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях», - говорится в сообщении.

От коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 2040 человек, скончались - 10. В настоящее время из 518 проходящих лечение пациентов 12 в тяжелом состоянии.

Согласно решению специальной республиканской комиссии от 8 мая, исходя из анализа состояния распространения коронавирусной инфекции в территориальном разрезе, состояния динамики лечения (выздоровления) больных с коронавирусной инфекцией, с 11 мая регионы республики разделены на уровне районов и городов.